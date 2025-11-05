FÊTE DE LA MUSIQUE Villelongue-dels-Monts
Carrer del Migiorn Villelongue-dels-Monts Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Début : 2025-11-05 14:00:00
fin : 2025-11-05 16:00:00
2025-11-05
Un atelier convivial pour libérer votre plume, jouer avec les mots et explorer votre imaginaire dans une ambiance bienveillante et créative.
Carrer del Migiorn Villelongue-dels-Monts 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 35 20
English :
A friendly workshop to set your pen free, play with words and explore your imagination in a friendly, creative atmosphere.
German :
Ein geselliger Workshop, in dem Sie in einer wohlwollenden und kreativen Atmosphäre Ihre Feder befreien, mit Worten spielen und Ihre Vorstellungskraft erforschen können.
Italiano :
Un laboratorio amichevole dove potrete liberare la vostra penna, giocare con le parole ed esplorare la vostra immaginazione in un’atmosfera amichevole e creativa.
Espanol :
Un taller acogedor en el que podrás dar rienda suelta a tu pluma, jugar con las palabras y explorar tu imaginación en un ambiente agradable y creativo.
