Fête de la Musique – Place du Marais Villeneuve-en-Retz, 7 juin 2025 19:00, Villeneuve-en-Retz.

Loire-Atlantique

Fête de la Musique Place du Marais Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 19:00:00

fin : 2025-06-07 19:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Dans le cadre de la Fête de la Musique, l’association Vretz Box Son propose plusieurs concerts gratuits en plein air. Rendez-vous à la place du marais de Bourgneuf, à Villeneuve-en-Retz.

C’est le retour du printemps, et surtout du soleil tous ensemble, on célèbre la musique pour fêter l’évènement

Au programme 5 groupes éclectiques

Seasonal Affective Dysfunction

Red Fish & Cheap

Pelican Dreams

Foxy’s

Selkis

Pratique

entrée gratuite tout public

bar et restauration sur place

évènement convivial et familial

entrée libre à partir de 19h

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz .

Place du Marais Bourgneuf-en-Retz

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 30 17 60 67 vretzboxson@gmail.com

English :

As part of the Fête de la Musique, the Vretz Box Son association is offering several free open-air concerts. Rendezvous at Place du marais de Bourgneuf, Villeneuve-en-Retz.

German :

Im Rahmen der Fête de la Musique bietet der Verein Vretz Box Son mehrere kostenlose Konzerte unter freiem Himmel. Treffpunkt ist der Place du marais de Bourgneuf in Villeneuve-en-Retz.

Italiano :

Nell’ambito della Fête de la Musique, l’associazione Vretz Box Son propone diversi concerti gratuiti all’aperto. Appuntamento in Place du Marais de Bourgneuf, Villeneuve-en-Retz.

Espanol :

En el marco de la Fiesta de la Música, la asociación Vretz Box Son ofrece varios conciertos gratuitos al aire libre. Cita en la Place du Marais de Bourgneuf, Villeneuve-en-Retz.

L’événement Fête de la Musique Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2025-05-23 par I_OT Pornic