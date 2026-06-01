Fête de la musique Villeneuve-la-Comtesse dimanche 21 juin 2026.

Villeneuve-la-Comtesse

Fête de la musique

Centre bourg Villeneuve-la-Comtesse Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Juke-Boxe Un voyage musical des Beatles à Joe Cocker, de la soul au reggae.

.

Centre bourg Villeneuve-la-Comtesse 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 73 78 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Juke-Boxe: A musical journey from the Beatles to Joe Cocker, from soul to reggae.

L’événement Fête de la musique Villeneuve-la-Comtesse a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge