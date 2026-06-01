Fête de la musique Villeneuve-la-Comtesse
Fête de la musique Villeneuve-la-Comtesse dimanche 21 juin 2026.
Villeneuve-la-Comtesse
Fête de la musique
Centre bourg Villeneuve-la-Comtesse Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Juke-Boxe Un voyage musical des Beatles à Joe Cocker, de la soul au reggae.
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Centre bourg Villeneuve-la-Comtesse 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 73 78 96
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English :
Juke-Boxe: A musical journey from the Beatles to Joe Cocker, from soul to reggae.
L’événement Fête de la musique Villeneuve-la-Comtesse a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge