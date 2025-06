Fête de la musique – salle des sports Vincey 21 juin 2025 18:30

Vosges

Fête de la musique salle des sports place du bicentenaire Vincey Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-21 18:30:00

fin : 2025-06-21 23:59:00

Date(s) :

2025-06-21

Venez assister aux concerts et prestations musicales de mélodie folk, Vividanse Vincey, familyum forever, Choeur et Choré

Buvette et restauration sur placeTout public

0 .

salle des sports place du bicentenaire

Vincey 88450 Vosges Grand Est +33 3 29 67 45 07

English :

Come and enjoy concerts and musical performances by: mélodie folk, Vividanse Vincey, familyum forever, Choeur et Choré

Refreshments and catering on site

German :

Besuchen Sie die Konzerte und musikalischen Darbietungen von: melodie folk, Vividanse Vincey, familyum forever, Choeur et Choré

Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

Venite a godervi i concerti e le performance musicali di: mélodie folk, Vividanse Vincey, familyum forever, Choeur et Choré

Rinfresco e ristorazione in loco

Espanol :

Venga a disfrutar de conciertos y actuaciones musicales a cargo de: mélodie folk, Vividanse Vincey, familyum forever, Choeur et Choré

Refrescos y catering in situ

L’événement Fête de la musique Vincey a été mis à jour le 2025-06-12 par OT EPINAL ET SA REGION