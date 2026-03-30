FÊTE DE LA MUSIQUE Vingrau
FÊTE DE LA MUSIQUE Vingrau samedi 20 juin 2026.
FÊTE DE LA MUSIQUE
Place de la République Vingrau Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Organisée par l’association AMAVITA….
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Place de la République Vingrau 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 40 73
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English :
Organized by AMAVITA….
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Vingrau a été mis à jour le 2026-03-27 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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