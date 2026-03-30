FÊTE DE LA MUSIQUE Vingrau

FÊTE DE LA MUSIQUE Place de la République Vingrau 2026-06-20

FÊTE DE LA MUSIQUE Vingrau samedi 20 juin 2026.

FÊTE DE LA MUSIQUE

Place de la République Vingrau Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Organisée par l’association AMAVITA….
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Place de la République Vingrau 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 40 73 

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English :

Organized by AMAVITA….

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Vingrau a été mis à jour le 2026-03-27 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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