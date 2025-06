Fête de la Musique Virandeville 28 juin 2025 18:00

Manche

Fête de la Musique 31 Lieu-dit Le Bourg Virandeville Manche

Début : 2025-06-28 18:00:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Venez fêter la musique de manière conviviale à Virandeville.

Concerts à partir de 18h00

Sur scène Mr Niala, Picky Balthazar et le groupe Debrief se succèderont.

Buvette et restauration sur place

31 Lieu-dit Le Bourg

Virandeville 50690 Manche Normandie +33 7 77 88 54 64

English : Fête de la Musique

Come and celebrate music in Virandeville.

Concerts from 6:00 pm

Mr Niala, Picky Balthazar and the group Debrief will be on stage.

Refreshments and catering on site

German :

Feiern Sie die Musik auf gesellige Weise in Virandeville.

Konzerte finden ab 18.00 Uhr statt

Auf der Bühne werden nacheinander Mr Niala, Picky Balthazar und die Gruppe Debrief auftreten.

Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

Venite a festeggiare la musica a Virandeville.

Concerti dalle 18.00

Mr Niala, Picky Balthazar e il gruppo Debrief saranno sul palco.

Rinfresco e cibo sul posto

Espanol :

Venga a celebrar la música en Virandeville.

Conciertos a partir de las 18.00 h

Mr Niala, Picky Balthazar y el grupo Debrief estarán en el escenario.

Refrescos y comida in situ

