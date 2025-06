Fête de la Musique Vouhé 21 juin 2025 07:00

Charente-Maritime

Fête de la Musique rue de l’église Vouhé Charente-Maritime

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

A l’occasion de la fête de la musique, la mairie de Vouhé en partenariat avec plusieurs associations organise un évènement avec de nombreuses animations.

Buvettte et restauration sur place.

rue de l’église

Vouhé 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 96 16 mairie.vouhe17@orange.fr

English :

To celebrate the Fête de la Musique, Vouhé town council, in partnership with several associations, is organizing an event with plenty of entertainment.

Refreshments and catering on site.

German :

Anlässlich des Musikfestes organisiert die Gemeindeverwaltung von Vouhé in Partnerschaft mit mehreren Vereinen eine Veranstaltung mit zahlreichen Animationen.

Buvettte und Speisen vor Ort.

Italiano :

In occasione della Fête de la Musique, il Comune di Vouhé, in collaborazione con diverse associazioni, organizza un evento ricco di intrattenimenti.

Rinfresco e ristorazione in loco.

Espanol :

Con motivo de la Fiesta de la Música, el Ayuntamiento de Vouhé, en colaboración con varias asociaciones, organiza un evento lleno de animación.

Restauración y catering in situ.

