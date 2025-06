Fête de la musique – Vouziers 21 juin 2025 07:00

L’association culturelle Les Tourelles vous propose de (re)découvrir 18h Twirling club 19h Chorale Cecilia 19h30 Harmonie municipale 20h30 Moon’s river (dans country) 21h bal folk avec Tradzing ! Bar food-truck glaces artisanales

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est accueil.lestourelles@wandoo.fr

English :

Les Tourelles cultural association invites you to (re)discover 6pm: Twirling club 7pm: Chorale Cecilia 7:30pm: Harmonie municipale 8:30pm: Moon’s river (in country) 9pm: Folk dance with Tradzing! Bar food-truck artisanal ice creams

German :

Der Kulturverein Les Tourelles schlägt Ihnen vor, (wieder) zu entdecken 18 Uhr: Twirling Club 19 Uhr: Chorale Cecilia 19.30 Uhr: Harmonie Municipale 20.30 Uhr: Moon’s river (in Country) 21 Uhr: Bal Folk mit Tradzing! Bar Foodtruck handgemachtes Eis

Italiano :

L’associazione culturale Les Tourelles vi invita a (ri)scoprire: ore 18.00: Twirling club Ore 19.00: Corale Cecilia Ore 19.30: Harmonie municipale Ore 20.30: Moon’s river (in campagna) Ore 21.00: Danza popolare con Tradzing! Bar food-truck gelati artigianali

Espanol :

La asociación cultural Les Tourelles le invita a (re)descubrir 18.00 h: Twirling club 19.00 h: Coral Cecilia 19.30 h: Harmonie municipale 20.30 h: Moon’s river (en el campo) 21.00 h: ¡Danza folclórica con Tradzing! Bar food-truck helados artesanales

