Fête de la musique Voyage Son’Or Montélimar 21 juin 2025 07:00

Drôme

Fête de la musique Voyage Son’Or Montélimar Drôme

Viens célébrer la fête de la musique et l’arrivée de l’été en te posant un moment pour écouter ta musique intérieure et Voyager dans différents mondes grâce à mes chants et instruments du Monde.

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 34 45 23

English :

Come and celebrate the festival of music and the arrival of summer by taking a moment to listen to your inner music and travel to different worlds with my songs and instruments from around the world.

German :

Komm und feiere das Fest der Musik und die Ankunft des Sommers, indem du dir einen Moment Zeit nimmst, um deiner inneren Musik zu lauschen und mit meinen Liedern und Instrumenten aus aller Welt in verschiedene Welten zu reisen.

Italiano :

Venite a celebrare la festa della musica e l’arrivo dell’estate prendendovi un momento per ascoltare la vostra musica interiore e viaggiare in mondi diversi grazie alle mie canzoni e agli strumenti provenienti da tutto il mondo.

Espanol :

Ven a celebrar la fiesta de la música y la llegada del verano tomándote un momento para escuchar tu música interior y viajar a mundos diferentes gracias a mis canciones e instrumentos de todo el mundo.

