Comme tous les ans, la ville est en fête avec l’arrivée de l’été ! Dans de nombreux quartiers, orchestres, groupes, instrumentistes, … vont s’adonner à leur passion. Rendez-vous vendredi au bar de l’Union et au Boulodrome avec l’Harmonie Municipale et les Troubadours de Beauregard et samedi au bar Le Seven, au restaurant l’Air de Rien, au snack L’Américain, au restaurant O’Délice puis sur le Quai de la Victoire.Tout public

English :

Like every year, the city is celebrating the arrival of summer! Orchestras, groups, instrumentalists and more will be on hand in many neighborhoods to indulge their passion for music. Rendezvous on Friday at the Bar de l’Union and the Boulodrome with the Harmonie Municipale and the Troubadours de Beauregard, and on Saturday at the bar Le Seven, the restaurant l’Air de Rien, the snack bar L’Américain, the restaurant O’Délice and the Quai de la Victoire.

German :

Wie jedes Jahr wird die Stadt mit der Ankunft des Sommers gefeiert! In zahlreichen Stadtvierteln werden Orchester, Gruppen, Instrumentalisten, … ihrer Leidenschaft frönen. Treffen Sie sich am Freitag in der Bar de l’Union und im Boulodrome mit der Harmonie Municipale und den Troubadours de Beauregard und am Samstag in der Bar Le Seven, im Restaurant l’Air de Rien, in der Snackbar L’Américain, im Restaurant O’Délice und anschließend am Quai de la Victoire.

Italiano :

Come ogni anno, la città festeggia l’arrivo dell’estate! Orchestre, gruppi e strumentisti suoneranno i loro strumenti in diversi quartieri. Venerdì al Bar de l’Union e al Boulodrome con l’Harmonie Municipale e i Troubadours de Beauregard, sabato al bar Le Seven, al ristorante l’Air de Rien, allo snack bar L’Américain, al ristorante O’Délice e al Quai de la Victoire.

Espanol :

Como cada año, la ciudad celebra la llegada del verano Orquestas, grupos e instrumentistas harán sonar sus instrumentos en numerosos barrios. Acompáñenos el viernes en el Bar de l’Union y el Boulodrome con la Harmonie Municipale y los Troubadours de Beauregard, y el sábado en el bar Le Seven, el restaurante l’Air de Rien, el snack bar L’Américain, el restaurante O’Délice y el Quai de la Victoire.

