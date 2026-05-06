Fête de la musique Willer-sur-Thur
Fête de la musique Willer-sur-Thur dimanche 21 juin 2026.
Willer-sur-Thur
Fête de la musique
32 rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21 19:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Guinguette sous les arbres, musique, et tartes flambées dans un cadre agréable et convivial.
Guinguette sous les arbres, musique, et tartes flambées dans un cadre agréable et convivial. .
32 rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est +33 6 71 29 73 12
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English :
Guinguette under the trees, music and tarts flambées in a pleasant, friendly setting.
L’événement Fête de la musique Willer-sur-Thur a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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