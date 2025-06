Fête de la musique Yutz 21 juin 2025 15:00

Moselle

Fête de la musique 19 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-21 15:00:00

fin : 2025-06-21 23:00:00

Date(s) :

2025-06-21

En cette journée particulière du 21 juin, la Paroisse protestante vous propose un moment musical devant le Temple avec le soutien de la Ville.

Devant le Temple protestant :

• 15h00 16h15 Les Harpistes de l’École Municipale de Musique ;

• 16h30 17h15 Efylide, chœur de chants modernes et classiques ;

• 17h30 18h30 Philippe SPIELES, concert d’orgue ;

• 18h30 19h15 Chorale Les Alizées ;

• 19h15 20h30 Les Joyeux Lurons, musique traditionnelle ;

• 20h45 21h45 Harmonie Municipale de Yutz ;

• 22h00 22h20 Philippe WEBER, guitare ;

• 22h30 23h00 Chorale Esengo, gospel.

Que ce soit dans une salle de concert, en plein air ou au cœur de la ville, la musique continue de rassembler, d’émouvoir et de faire vibrer Yutz !Tout public

19 rue de la République

Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 82 26 82 accueil@mairie-yutz.fr

English :

On this special day, June 21, the Protestant parish, with the support of the town, offers you a musical moment in front of the Temple.

In front of the Protestant Temple :

? 15h00 ? 4:15pm: Harpists from the École Municipale de Musique ;

? 16h30 ? 5:15pm: Efylide, modern and classical choir;

? 17h30 ? 18h30: Philippe SPIELES, organ concert ;

? 18h30 ? 7:15pm: Les Alizées choir ;

? 19h15 ? 8.30pm: Les Joyeux Lurons, traditional music;

? 20h45 ? 21h45: Harmonie Municipale de Yutz ;

? 10:00 pm to 10:20 pm: Philippe WEBER, guitar ;

? 22h30 ? 23h00: Chorale Esengo, gospel.

Whether in a concert hall, in the open air or in the heart of the town, music continues to bring people together, move them and make Yutz vibrate!

German :

An diesem besonderen Tag, dem 21. Juni, bietet Ihnen die protestantische Kirchengemeinde mit Unterstützung der Stadt einen musikalischen Moment vor dem Tempel.

Vor dem protestantischen Tempel :

? 15h00 ? 16.15 Uhr: Die Harfenspieler der städtischen Musikschule ;

? 16h30 ? 17.15 Uhr: Efylide, Ch?ur mit modernen und klassischen Liedern ;

? 17h30 ? 18.30 Uhr: Philippe SPIELES, Orgelkonzert ;

? 18h30 ? 19.15 Uhr: Chor Les Alizées ;

? 19h15 ? 20.30 Uhr: Les Joyeux Lurons, traditionelle Musik ;

? 20h45 ? 21.45 Uhr: Harmonie Municipale de Yutz ;

? 22.00 ? 22.20 Uhr: Philippe WEBER, Gitarre ;

? 22h30 ? 23.00 Uhr: Chorale Esengo, Gospel.

Ob in einem Konzertsaal, unter freiem Himmel oder im Herzen der Stadt, die Musik bringt Yutz weiterhin zusammen, bewegt und lässt sie vibrieren!

Italiano :

In questo giorno speciale, il 21 giugno, la parrocchia protestante, con il sostegno della città, offre uno spettacolo musicale davanti al Tempio.

Davanti al Tempio protestante:

? 15h00 ? 16.15: gli arpisti della Scuola comunale di musica;

? 16h30 ? 17:15: Efylide, coro di canzoni moderne e classiche;

? 17h30 ? 18.30: Philippe SPIELES, concerto d’organo;

? 18h30 ? 19.15: coro Les Alizées;

? 19h15 ? 20.30: Les Joyeux Lurons, musica tradizionale;

? 20h45 ? 21.45: Harmonie Municipale de Yutz;

dalle 22.00 alle 22.20: Philippe WEBER, chitarra;

? 22h30 ? 23:00: coro Esengo, gospel.

Che sia in una sala da concerto, all’aperto o nel cuore della città, la musica continua a unire le persone, a commuoverle e a far vibrare Yutz!

Espanol :

En este día tan especial, el 21 de junio, la parroquia protestante, con el apoyo de la ciudad, ofrece una actuación musical frente al Templo.

Delante del Templo Protestante :

? 15h00 ? 16h15: Arpistas de la Escuela Municipal de Música ;

? 16h30 ? 17h15: Efylide, coro de canciones modernas y clásicas;

? 17h30 ? 18h30: Philippe SPIELES, concierto de órgano;

? 18h30 ? 19.15 h: Coro Les Alizées;

? 19h15 ? 20h30: Les Joyeux Lurons, música tradicional;

? 20h45 ? 21.45 h: Harmonie Municipale de Yutz ;

? 22h00 a 22h20: Philippe WEBER, guitarra ;

? 22h30 ? 23h00: Coro Esengo, gospel.

Ya sea en una sala de conciertos, al aire libre o en el corazón de la ciudad, la música sigue uniendo, emocionando y haciendo vibrar a Yutz

L’événement Fête de la musique Yutz a été mis à jour le 2025-06-16 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME