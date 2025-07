Fête de la Myrtille Prades-Salars

Fête de la Myrtille Prades-Salars vendredi 8 août 2025.

Fête de la Myrtille

le Cammas Prades-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Dès 10h à La ferme Vachement Fruitée au Cammas. Journée cueillette à la ferme, marché local, pique nique fermier, visite guidée du verger et dégustation, suivi d’une conférence avec H.COLIN diététicienne.

Bienvenue à la ferme.

de 10h à 17h cueillette à la ferme

de 10h à 18h marché local des saveurs fruitée

midi pique nique fermier (apporter vos assiettes)

de 10h30 à 14h30 visite guidée du verger et dégustation (réservation conseillée au 06 79 37 90 21)

17h30 conférence avec Hélène COLIN, diététicienne .

le Cammas Prades-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 79 37 90 21

English :

From 10am at La ferme Vachement Fruitée in Cammas. Pick-your-own day at the farm, local market, farm picnic, guided tour of the orchard and tasting, followed by a talk by H.COLIN, dietician.

German :

Ab 10 Uhr auf dem Bauernhof Vachement Fruitée in Le Cammas. Tag des Pflückens auf dem Bauernhof, lokaler Markt, Bauernpicknick, Führung durch den Obstgarten und Verkostung, gefolgt von einem Vortrag mit H.COLIN, einer Ernährungsberaterin.

Italiano :

Dalle ore 10 presso La ferme Vachement Fruitée a Le Cammas. Giornata di raccolta in fattoria, mercato locale, picnic in fattoria, visita guidata del frutteto e degustazione, seguiti da una conferenza di H.COLIN, dietista.

Espanol :

A partir de las 10.00 h en La ferme Vachement Fruitée de Le Cammas. Jornada de recolección en la granja, mercado local, picnic en la granja, visita guiada al huerto y degustación, seguida de una charla de H.COLIN, dietista.

L’événement Fête de la Myrtille Prades-Salars a été mis à jour le 2025-07-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)