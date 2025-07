Fête de la myrtille Wildenstein

Fête de la myrtille Wildenstein vendredi 15 août 2025.

Fête de la myrtille

Place de la mairie Wildenstein Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-08-15

fin : 2025-08-15

2025-08-15

Venez déguster les myrtilles sous toutes ses formes !

Que ce soit en tarte cuite au feu de bois, en crêpes ou même en confiture, la myrtille saura régaler petits et grands. Musique, animations, restauration, buvette. Crémation le soir de la bombonne des verriers et feu d’artifice !

Place de la mairie Wildenstein 68820 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 72 02 92 stadelmann.christian0579@orange.fr

English :

Come and enjoy blueberries in all their forms!

Whether in wood-fired tarts, pancakes or even jams, blueberries are sure to delight young and old alike. Music, entertainment, food and refreshments. Evening cremation of the glassmakers’ bomb and fireworks!

German :

Probieren Sie die Heidelbeere in all ihren Formen!

Ob als Kuchen aus dem Holzofen, als Crêpes oder sogar als Marmelade, die Heidelbeere wird Groß und Klein begeistern. Musik, Animationen, Verpflegung, Getränkestand. Am Abend Einäscherung der Glasmacherbombe und Feuerwerk!

Italiano :

Venite a gustare i mirtilli in tutte le loro forme!

In una torta cotta a legna, nelle frittelle o anche nella marmellata, il mirtillo è sicuramente una delizia per grandi e piccini. Musica, intrattenimento, cibo e rinfreschi. La sera verrà bruciata la bomba dei vetrai e ci saranno i fuochi d’artificio!

Espanol :

Venga a disfrutar de los arándanos en todas sus formas

Ya sea en una tarta de leña, en tortitas o incluso en mermelada, el arándano hará las delicias de grandes y pequeños. Música, animación, comida y refrescos. Por la noche, se quemará la bomba de los vidrieros ¡y habrá fuegos artificiales!

