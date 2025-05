Fête de la Nature 2025 à Libercourt – Libercourt, 17 mai 2025 07:00, Libercourt.

Pas-de-Calais

Fête de la Nature 2025 à Libercourt Base de Loisirs de l’Emolière Libercourt Pas-de-Calais

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-17

Evénement

Avec l’arrivée du printemps, la ville de Libercourt donne rendez-vous aux amoureux de la nature à la base de loisirs de l’Emolière. Une programmation variée et accessible sera proposée au public afin de faire connaitre et découvrir les différentes initiatives tournées vers le développement durable et la transition écologique. Vous retrouverez sur place également le marché des producteurs locaux.

Programme complet sur le site internet de la mairie de Libercourt. .

Base de Loisirs de l’Emolière

Libercourt 62820 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 08 10 50 hoteldeville@libercourt.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de la Nature 2025 à Libercourt Libercourt a été mis à jour le 2025-04-25 par Office de Tourisme de Lens-Liévin