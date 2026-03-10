Fête de la nature 2026 Visite guidée au domaine de la Palissade

Mercredi 20 mai 2026 de 9h30 à 11h30. Domaine de La Palissade Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 09:30:00

fin : 2026-05-20 11:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Visite guidée exceptionnelle !

Rejoignez-nous pour une découverte de la biodiversité locale !

Visite guidée à deux voix dans le cadre de la Fête de la Nature au Domaine de la Palissade. Accompagnés d’un guide naturaliste, traversée de paysages typiques de l’embouchure du Rhône et observation de la faune sur le marais.



– Prévoir des jumelles, de l’eau, et répulsifs insectes .

Domaine de La Palissade Arles 13129 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 86 81 28 palissade@parc-camargue.fr

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English :

Exceptional guided tour!

Join us for a discovery of local biodiversity!

L’événement Fête de la nature 2026 Visite guidée au domaine de la Palissade Arles a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme d’Arles