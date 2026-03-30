Fête de la nature 3ème édition de plantes en fête D40 Aussac-Vadalle
Fête de la nature 3ème édition de plantes en fête D40 Aussac-Vadalle dimanche 10 mai 2026.
Fête de la nature 3ème édition de plantes en fête
D40 Clairière de Puymerle Aussac-Vadalle Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !
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D40 Clairière de Puymerle Aussac-Vadalle 16560 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91
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English :
Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!
L’événement Fête de la nature 3ème édition de plantes en fête Aussac-Vadalle a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Destination Nord Charente