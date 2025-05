Fête de la nature à Arcambal – Foyer Rural Arcambal, 24 mai 2025 09:30, Arcambal.

Lot

Fête de la nature à Arcambal Foyer Rural 175 Rue du Lac de Lergne Arcambal Lot

Venez célébrer la Fête de la Nature à Arcambal !

Inscrivez-vous pour une animation découverte de la nature et de sa biodiversité des coteaux secs et des bords du Lot, et prenez part à un inventaire participatif et/ou à un jeu de piste en famille !

Animations gratuites !

Venez nombreux, en famille ou entre amis, pour découvrir, apprendre et agir pour la nature !

09h30 12h00 Les pelouses sèches (RDV au Foyer Rural)

Nombre de participants limités inscription souhaitée !

Observation de cet écosystème local et typique des Causses du Quercy.

Animation suivie d’un inventaire participatif

12h00 14h00 Repas tiré du sac

Petite dégustation de 2 ou 3 préparations réalisées à base de plantes comestibles. Pensez à apporter votre pique-nique Vente de boissons

14h00 16h30 Les bords du Lot (RDV au Foyer Rural)

Nombre de participants limités inscription souhaitée

Découverte des richesses insoupçonnées de la faune et de la flore qui cohabitent dans ce site Natura2000.

Animation suivie d’un inventaire participatif

09h30 16h00 Jeu de piste en famille

Partez à l’heure qui vous arrange et vivez une aventure nature (en autonomie) en résolvant des énigmes pour petits et grands pour découvrir la biodiversité locale.

09h30 17h00 Animation stand L.P.O.

Exposition sur les continuités écologiques ‘La Trame Verte et Bleue en Occitanie’ (prêt de Nature en Occitanie)

Prévoir des vêtements adaptés — possibilité de ne participer qu’à une seule

animation (matin ou après-midi) ou toute la journée (apporter son piquenique). .

Foyer Rural 175 Rue du Lac de Lergne

Arcambal 46090 Lot Occitanie biodiversite.arcambal@gmail.com

English :

Come and celebrate the Fête de la Nature in Arcambal!

Sign up for an activity to discover the nature and biodiversity of the dry hillsides and banks of the Lot, and take part in a participatory inventory and/or a family treasure hunt!

Free activities!

Come along with your family or friends to discover, learn and take action for nature!

German :

Feiern Sie das Fest der Natur in Arcambal!

Melden Sie sich für eine Animation zur Entdeckung der Natur und ihrer Biodiversität an den trockenen Hängen und am Ufer des Lot an und nehmen Sie an einer partizipativen Bestandsaufnahme und/oder einer Schnitzeljagd mit der Familie teil!

Die Animationen sind kostenlos!

Kommen Sie zahlreich, mit der Familie oder mit Freunden, um die Natur zu entdecken, zu lernen und etwas für sie zu tun!

Italiano :

Venite a festeggiare la Festa della Natura ad Arcambal!

Iscrivetevi a un’attività per scoprire la natura e la biodiversità delle colline e delle rive secche del Lot e partecipate a un inventario partecipativo e/o a una caccia al tesoro in famiglia!

Attività gratuite!

Venite con la vostra famiglia o i vostri amici per scoprire, imparare e agire per la natura!

Espanol :

¡Venga a celebrar la Fiesta de la Naturaleza en Arcambal!

Apúntese a una actividad para descubrir la naturaleza y la biodiversidad de las laderas y riberas secas del Lot, y participe en un inventario participativo y/o en una búsqueda del tesoro en familia

¡Actividades gratuitas!

Ven con tu familia o amigos a descubrir, aprender y actuar en favor de la naturaleza

