Balade autour des haies et de ses pollinisateurs, avec Lucas Leconte-Deslaugiers, ambassadeur de la biodiversité.

parking du Meyrosse

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 43 32 73 lucas.lecontedeslaugiers@pnr-vercors.fr

English :

Walk around hedges and their pollinators, with Lucas Leconte-Deslaugiers, biodiversity ambassador.

German :

Spaziergang rund um die Hecken und ihre Bestäuber, mit Lucas Leconte-Deslaugiers, Botschafter der Biodiversität.

Italiano :

Una passeggiata tra le siepi e i loro impollinatori, con Lucas Leconte-Deslaugiers, ambasciatore della biodiversità.

Espanol :

Un paseo por los setos y sus polinizadores, con Lucas Leconte-Deslaugiers, embajador de la biodiversidad.

