Fête de la nature A la découverte des rapaces nocturnes Salle des fêtes Aigre

Fête de la nature A la découverte des rapaces nocturnes Salle des fêtes Aigre mercredi 13 mai 2026.

Fête de la nature A la découverte des rapaces nocturnes

Salle des fêtes Rue des cagouilles Aigre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !
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Salle des fêtes Rue des cagouilles Aigre 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91 

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English :

Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!

L’événement Fête de la nature A la découverte des rapaces nocturnes Aigre a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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