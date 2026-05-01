Issenheim

Fête de la nature À la rencontre des chauves-souris

51 Rue de Guebwiller Issenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22 21:00:00

fin : 2026-05-22 23:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Balade nocturne Au cours de cette sortie, vous apprendrez à écouter et à observer les chauves-souris en milieu naturel.

À l’occasion de la Fête de la Nature, partez à la découverte des chauves-souris lors d’une sortie nocturne le vendredi 22 mai.

Au fil de la balade, vous apprendrez à écouter leurs ultrasons et à observer leurs comportements dans leur milieu naturel. La sortie sera animée par Gilbert, bénévole et référent de la Ligue pour la Protection des Oiseaux.

Une belle occasion de mieux comprendre ces animaux discrets, souvent méconnus, mais essentiels à l’équilibre des écosystèmes. Nous aborderons également les menaces qui pèsent sur elles et les moyens de contribuer à leur protection.

Une expérience immersive, au cœur de la nuit, pour découvrir autrement la biodiversité qui nous entoure. 0 .

51 Rue de Guebwiller Issenheim 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 24 24 maison-st-michel@providence-ribeauville.net

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English :

Night walk: During this outing, you’ll learn how to listen for and observe bats in their natural habitat.

L’événement Fête de la nature À la rencontre des chauves-souris Issenheim a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller