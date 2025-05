Fête de la nature à l’Arboretum de Versailles-Chèvreloup – Le Chesnay-Rocquencourt, 24 mai 2025 10:00, Le Chesnay-Rocquencourt.

Yvelines

Fête de la nature à l’Arboretum de Versailles-Chèvreloup 30 route de Versailles Le Chesnay-Rocquencourt Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-25 18:00:00

Date(s) :

2025-05-24

L’Arboretum, vaste espace naturel et paysager abritant une exceptionnelle collection d’arbres, ouvre ses portes gratuitement à l’occasion de la Fête de la nature. Venez découvrir ou redécouvrir le lieu avec un programme d’activités exceptionnel !

.

30 route de Versailles

Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Yvelines Île-de-France +33 1 39 55 53 80 chevreloup@mnhn.fr

English :

The Arboretum, a vast natural and landscaped area housing an exceptional collection of trees, is opening its doors free of charge for the Fête de la nature. Come and discover or rediscover the site with an exceptional program of activities!

German :

Das Arboretum, ein riesiges Natur- und Landschaftsgebiet mit einer außergewöhnlichen Baumsammlung, öffnet anlässlich des Naturfests kostenlos seine Pforten. Entdecken Sie den Ort mit einem außergewöhnlichen Programm an Aktivitäten!

Italiano :

L’Arboretum, una vasta area naturale e paesaggistica che ospita un’eccezionale collezione di alberi, apre le sue porte gratuitamente per la Fête de la nature. Venite a scoprire o riscoprire il sito con un programma eccezionale di attività!

Espanol :

El Arboreto, un vasto espacio natural y paisajístico que alberga una excepcional colección de árboles, abre sus puertas gratuitamente con motivo de la Fiesta de la Naturaleza. Venga a descubrir o redescubrir el lugar con un programa de actividades excepcional

L’événement Fête de la nature à l’Arboretum de Versailles-Chèvreloup Le Chesnay-Rocquencourt a été mis à jour le 2025-05-20 par Conseil Départemental des Yvelines