Fête de la nature à Noyelles-sous-Lens – Noyelles-sous-Lens, 10 mai 2025 07:00, Noyelles-sous-Lens.

Début : 2025-05-10

fin : 2025-05-10

2025-05-10

Venez préparer l’été avec cette fête de la nature !

Au programme de cet événement

– troc de plants

– jeux

– animations

– ateliers pour toute la famille

– exposition du travail réalisé par les jardiniers du centre social Kaleido .

149 rue du 14 juillet parc du 14 juillet

Noyelles-sous-Lens 62221 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 70 30 40

English :

Get ready for summer with this celebration of nature!

German :

Bereiten Sie sich mit diesem Naturfest auf den Sommer vor!

Italiano :

Venite a prepararvi all’estate con questa celebrazione della natura!

Espanol :

¡Venga y prepárese para el verano con esta celebración de la naturaleza!

