Fête de la nature à Ploërdut – Ploërdut, 24 mai 2025 15:00, Ploërdut.

Morbihan

Fête de la nature à Ploërdut Roscato Ploërdut Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 15:00:00

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-24

2025-05-25

Le samedi à Roscato visite libre du jardin jalonné de créations de toutes tailles sur le thème du merveilleux vivant , vente de gâteaux et boissons. L’après-midi, ateliers gratuits pour tout âges tissage avec des matériaux naturels, land-art, poterie, impressions sur tissus, tressage de joncs, fabrication de petites cabanes… Le dimanche, à Kério à La Fontaine Airmeth spectacle Étonnant non ? , d’après Les arbres entre visible et invisible librement adapté d’Ernst Zücher. Écriture et jeu Laurent Boulassier (30 min, tout public, tarif au chapeau). .

Roscato

Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne +33 6 81 64 19 32

