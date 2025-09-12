Fête de la nature Andilly

Fête de la nature Andilly vendredi 12 septembre 2025.

Fête de la nature

Ecluses d’Andilly Andilly Charente-Maritime

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-13

2025-09-12

L’association Les ailes de la vie organise la 4ème édition de sa fête de la nature ventes, animations pour petits et grands, spectacles…

Buvette et food trucks sur place

Entrée libre, animations nature gratuites, ateliers bien-être à prix libre

Ecluses d’Andilly Andilly 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 65 03 53 contact@lesailesdelavie.org

English :

The association Les ailes de la vie organizes the 4th edition of its nature festival: sales, entertainment for young and old, shows…

Refreshment bar and food trucks on site

Free admission, free nature activities, free wellness workshops

German :

Der Verein Les ailes de la vie organisiert die 4. Ausgabe seines Naturfests: Verkauf, Animationen für Groß und Klein, Aufführungen…

Erfrischungsstände und Foodtrucks vor Ort

Freier Eintritt, kostenlose Naturanimationen, Wellness-Workshops zum Nulltarif

Italiano :

L’associazione Les ailes de la vie organizza la quarta edizione della sua festa della natura: vendita, animazione per grandi e piccini, spettacoli…

Bar e camioncini per il ristoro sul posto

Ingresso gratuito, attività naturalistiche gratuite, laboratori di benessere gratuiti

Espanol :

La asociación Les ailes de la vie organiza la 4ª edición de su fiesta de la naturaleza: ventas, animaciones para grandes y pequeños, espectáculos…

Bar de refrescos y food trucks in situ

Entrada gratuita, actividades de naturaleza gratuitas, talleres de bienestar gratuitos

L’événement Fête de la nature Andilly a été mis à jour le 2025-08-26 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin