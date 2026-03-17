Fête de la nature animation en famille Al a découverte des oiseaux OMONVILLE-LA-ROGUE La Hague
Fête de la nature animation en famille Al a découverte des oiseaux OMONVILLE-LA-ROGUE La Hague dimanche 24 mai 2026.
Fête de la nature animation en famille Al a découverte des oiseaux
OMONVILLE-LA-ROGUE Manoir du Tourp La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 15:00:00
fin : 2026-05-24 16:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Une balade ludique pour découvrir les différentes espèces d’oiseaux grâce aux jumelles mises à disposition et aux indices cachés autour du manoir, traquez et apprenez à reconnaître et à protéger nos petits amis à plumes. .
OMONVILLE-LA-ROGUE Manoir du Tourp La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 85 89 letourp@lahague.com
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English : Fête de la nature animation en famille Al a découverte des oiseaux
L’événement Fête de la nature animation en famille Al a découverte des oiseaux La Hague a été mis à jour le 2026-03-17 par Attitude Manche