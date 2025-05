Fête de la nature – Parking de St Jeures Araules, 21 mai 2025 14:00, Araules.

Haute-Loire

Fête de la nature Parking de St Jeures 4360 route forestière du Lizieux Araules Haute-Loire

Début : 2025-05-21 14:00:00

fin : 2025-05-24 17:00:00

2025-05-21

2025-05-24

Visite guidée de la forêt avec l’ONF. Jeu de piste et stand. Pour tous et toutes !

Parking de St Jeures 4360 route forestière du Lizieux

Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 13 15 96

English :

Guided tour of the forest with the ONF. Treasure hunt and stand. For all ages!

German :

Geführte Tour durch den Wald mit dem ONF. Schnitzeljagd und Stand. Für alle und jeden!

Italiano :

Visita guidata della foresta con l’ONF. Caccia al tesoro e stand. Per tutte le età!

Espanol :

Visita guiada por el bosque con la ONF. Búsqueda del tesoro y caseta. Para todas las edades

