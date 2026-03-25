Fête de la nature Atelier de construction de gîte à chauve-souris Oasis du Coq à l’Âme Cellettes
Fête de la nature Atelier de construction de gîte à chauve-souris Oasis du Coq à l’Âme Cellettes mercredi 6 mai 2026.
Fête de la nature Atelier de construction de gîte à chauve-souris
Oasis du Coq à l’Âme Domaine d’Echoisy Cellettes Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-05-06 17:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !
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Oasis du Coq à l’Âme Domaine d’Echoisy Cellettes 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91
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English :
Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!
L’événement Fête de la nature Atelier de construction de gîte à chauve-souris Cellettes a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Destination Nord Charente