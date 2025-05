Fête de la nature au Havre – Forêt de Montegeon Le Havre, 24 mai 2025 10:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Fête de la nature au Havre Forêt de Montegeon Avenue Jacques Anquetil Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 17:00:00

Date(s) :

2025-05-24

À l’occasion de la 19e édition nationale de la Fête de la Nature, la Ville du Havre vous donne rendez-vous avec la nature pour découvrir la faune et la flore de la forêt de Montgeon, samedi 24 mai de 10h à 17h.

Tout au long de la journée, petits et grands sont invités à découvrir la faune et la flore qui peuplent nos espaces naturels à travers des animations ludiques, des ateliers pédagogiques et une exposition. Chasse au trésor, reconnaissance des oiseaux, découverte des insectes pollinisateurs, exploration sonore avec le Muséum, exposition sur le Pic noir… Autant d’occasions d’apprendre en s’amusant !

Au programme

De 10h à 12h atelier sur la faune aquatique du grand lac

De 14h à 16h balade commentée sur la faune du grand lac

De 10h30 à 11h30, de 14h à 15h et de 16h à 17h ateliers initiation à la botanique

De 11h à 11h30, de 14h30 à 15h et de 15h à 15h30 ateliers chasse aux pollinisateurs

Réservation obligatoire.

À l’occasion de la 19e édition nationale de la Fête de la Nature, la Ville du Havre vous donne rendez-vous avec la nature pour découvrir la faune et la flore de la forêt de Montgeon, samedi 24 mai de 10h à 17h.

Tout au long de la journée, petits et grands sont invités à découvrir la faune et la flore qui peuplent nos espaces naturels à travers des animations ludiques, des ateliers pédagogiques et une exposition. Chasse au trésor, reconnaissance des oiseaux, découverte des insectes pollinisateurs, exploration sonore avec le Muséum, exposition sur le Pic noir… Autant d’occasions d’apprendre en s’amusant !

Au programme

De 10h à 12h atelier sur la faune aquatique du grand lac

De 14h à 16h balade commentée sur la faune du grand lac

De 10h30 à 11h30, de 14h à 15h et de 16h à 17h ateliers initiation à la botanique

De 11h à 11h30, de 14h30 à 15h et de 15h à 15h30 ateliers chasse aux pollinisateurs

Réservation obligatoire. .

Forêt de Montegeon Avenue Jacques Anquetil

Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 41 37 28

English : Fête de la nature au Havre

To mark the 19th national Fête de la Nature, the City of Le Havre invites you to discover the flora and fauna of the Montgeon forest, on Saturday May 24 from 10am to 5pm.

Throughout the day, young and old alike are invited to discover the flora and fauna that inhabit our natural spaces through fun activities, educational workshops and an exhibition. Treasure hunts, bird recognition, discovering pollinating insects, sound exploration with the Muséum, exhibition on the Black Woodpecker… So many opportunities to learn while having fun!

On the program

10am to 12pm: workshop on the aquatic fauna of the Great Lake

2pm to 4pm: guided walk on the fauna of the Great Lake

10:30 am to 11:30 am, 2 pm to 3 pm and 4 pm to 5 pm: introductory botanical workshops

11 am to 11:30 am, 2:30 pm to 3 pm and 3 pm to 3:30 pm: pollinator-hunting workshops

Reservations required.

German :

Anlässlich des 19. nationalen Naturfestes lädt die Stadt Le Havre Sie am Samstag, den 24. Mai von 10 bis 17 Uhr zu einem Rendezvous mit der Natur ein, um die Fauna und Flora des Waldes von Montgeon zu entdecken.

Den ganzen Tag über sind Groß und Klein eingeladen, die Fauna und Flora, die unsere Naturräume bevölkern, anhand von spielerischen Animationen, pädagogischen Workshops und einer Ausstellung zu entdecken. Schatzsuche, Vogelerkennung, Entdeckung bestäubender Insekten, Klangforschung mit dem Muséum, Ausstellung über den Schwarzspecht… So viele Gelegenheiten, spielerisch zu lernen!

Das Programm

Von 10 bis 12 Uhr: Workshop über die Wasserfauna des großen Sees

Von 14 bis 16 Uhr: Kommentierter Spaziergang über die Fauna des großen Sees

Von 10.30 bis 11.30 Uhr, von 14 bis 15 Uhr und von 16 bis 17 Uhr: Workshops zur Einführung in die Botanik

Von 11:00 bis 11:30 Uhr, von 14:30 bis 15:00 Uhr und von 15:00 bis 15:30 Uhr: Workshops zur Jagd auf Bestäuber

Reservierung erforderlich.

Italiano :

In occasione della 19ª edizione della Festa della Natura, la Città di Le Havre vi invita a scoprire la flora e la fauna della foresta di Montgeon sabato 24 maggio dalle 10.00 alle 17.00.

Per tutta la giornata, grandi e piccini sono invitati a scoprire la flora e la fauna che popolano i nostri spazi naturali attraverso attività ludiche, laboratori didattici e una mostra. Caccia al tesoro, osservazione degli uccelli, scoperta degli insetti impollinatori, esplorazione del suono con il Museo, mostra sul Picchio nero… Tante opportunità per imparare divertendosi!

Il programma

Dalle 10 alle 12: laboratorio sulla fauna acquatica del Grande Lago

Dalle 14.00 alle 16.00: passeggiata guidata sulla fauna del Grande Lago

Dalle 10.30 alle 11.30, dalle 14.00 alle 15.00 e dalle 16.00 alle 17.00: workshop introduttivo di botanica

Dalle 11.00 alle 11.30, dalle 14.30 alle 15.00 e dalle 15.00 alle 15.30: laboratori di caccia agli impollinatori

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Con motivo de la 19ª Fiesta nacional de la Naturaleza, la ciudad de Le Havre le invita a descubrir la flora y la fauna del bosque del Montgeon el sábado 24 de mayo de 10:00 a 17:00 horas.

Durante todo el día, grandes y pequeños podrán descubrir la flora y la fauna que habitan nuestros espacios naturales a través de actividades lúdicas, talleres pedagógicos y una exposición. Búsqueda del tesoro, observación de aves, descubrimiento de insectos polinizadores, exploración sonora con el Museo, exposición sobre el pito negro… Muchas oportunidades para aprender divirtiéndose

Programa

De 10:00 a 12:00: taller sobre la fauna acuática del Gran Lago

De 14:00 a 16:00: paseo guiado sobre la fauna del Gran Lago

De 10.30 a 11.30 h, de 14.00 a 15.00 h y de 16.00 a 17.00 h: talleres de iniciación a la botánica

De 11.00 a 11.30 h, de 14.30 a 15.00 h y de 15.00 a 15.30 h: talleres de caza de polinizadores

Reserva obligatoria.

L’événement Fête de la nature au Havre Le Havre a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie