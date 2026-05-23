Condat-sur-Ganaveix

Fête de la Nature au Jardin du Taillis

1673 route de Salon Condat-sur-Ganaveix Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

L’association Terra Locale vous invite à célébrer la Fête de la Nature au Jardin du Taillis, dans le cadre de la 20ᵉ édition nationale.

Dès 9h, une journée de folie t’attend conférences, ateliers pédagogiques et balades natures, marché d’artisans et pépiniéristes autour de ce qui nous rassemble la Nature !

Stand d’artisans en lien avec la Nature et Pépiniéristes de 9h à 17h

Conférence sur la forêt avec Nathalie Naulet de 10h à 11h30

Le coin des bout’choux de 10h à 17h

Balade Nature de 11h30 à 12h30

Rencontre avec le pastoralisme de 14h à 15h15

Balade Nature de 14h à 15h

Intéressons-nous à la Greffe ! de 15h30 à 17h30

Bœuf musical et soirée sonore en pleine nature de 19h à 0h00. .

1673 route de Salon Condat-sur-Ganaveix 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine assoterralocale@gmail.com

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English : Fête de la Nature au Jardin du Taillis

L’événement Fête de la Nature au Jardin du Taillis Condat-sur-Ganaveix a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze