Fête de la Nature au Jardin Respectueux – Châteaubernard, 25 mai 2025 07:00, Châteaubernard.

Charente

Fête de la Nature au Jardin Respectueux 65 rue de bellevue Châteaubernard Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

L’association Les Jardins Respectueux a le plaisir de vous inviter à l’éco-manifestation Mon Territoire au Fil de l’Eau Fête de la Nature 2025.

.

65 rue de bellevue

Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 81 15

English :

The association Les Jardins Respectueux is pleased to invite you to the eco-event Mon Territoire au Fil de l’Eau Fête de la Nature 2025.

German :

Der Verein Les Jardins Respectueux freut sich, Sie zur Ökoveranstaltung Mon Territoire au Fil de l’Eau Fête de la Nature 2025 einladen zu können.

Italiano :

L’associazione Les Jardins Respectueux è lieta di invitarvi all’eco-evento Mon Territoire au Fil de l’Eau Fête de la Nature 2025.

Espanol :

La asociación Les Jardins Respectueux se complace en invitarle al evento ecológico Mon Territoire au Fil de l’Eau Fête de la Nature 2025.

L’événement Fête de la Nature au Jardin Respectueux Châteaubernard a été mis à jour le 2025-05-13 par Destination Cognac