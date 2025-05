Fête de la nature – Auray, 21 mai 2025 15:00, Auray.

Morbihan

Fête de la nature Parc du Mausolée de Cadoudal Auray Morbihan

La Fête de la Nature s’invite à Auray.

Pour l’occasion 2 activités inédites sont proposées aux petits et aux grands et animées par Maxence Cadet !

Du temps où les consoles de jeux vidéo n’existaient pas, nos grands-parents s’improvisaient magiciens en transformant les plantes de leur entourage en jouets, instruments de musique, et bien plus encore.

Au cours d’une promenade, les participants redécouvrent de manière ludique et imaginative les plantes de leur environnement.

De l’appeau à poules au sifflet en paille, en passant par le petit cheval en bois ou la flûte en pissenlit, la nature nous offre toujours de quoi nous amuser.

Participez donc à un atelier musique verte et jeux buissonniers avec l’Abeille Buissonnière et partez à la découverte du parc arboré du Mausolée Cadoudal.

Équipement à prévoir Prévoir une tenue adaptée à la météo et des chaussures adaptées pour la marche en forêt .

Parc du Mausolée de Cadoudal

Auray 56400 Morbihan Bretagne

