FÊTE DE LA NATURE AVEC LA MAISON DE LA MER – Agde, 21 mai 2025 07:00, Agde.

Hérault

FÊTE DE LA NATURE AVEC LA MAISON DE LA MER Agde Hérault

Début : 2025-05-21

fin : 2025-05-24

Découverte des richesses naturelles à travers des balades en kayak en mer, conférence, rallye photo, pêche à pied, sortie en bateau…

Profitez des animations proposées par la Maison de la Mer et ses partenaires à l’occasion de la Fête de la Nature !

> MERCREDI 21 MAI

. 10h>12h Balade naturaliste en kayak de mer autour du fort Brescou avec Cap Nature.

Avec moniteur et guide naturaliste. À partir de 7 ans. 7 à 12ans 20€ Adulte 25€

. 14h>16h Rallye photo sur l’avant-port. Partez à la recherche de divers éléments du littoral à photographier. Gratuit

> VENDREDI 23 MAI

18h>19h Conférence sur l’acoustique sous-marine

Gratuit

> SAMEDI 24 MAI

. 10h>12h Balade naturaliste en kayak de mer le long des falaises volcaniques du Cap d’Agde avec Paddle Escap’ Agde.

Avec moniteur et guide naturaliste. 8 à 12 ans 25€ Adulte 30€. Enfant de 4 à 8 ans gratuit si 2 adultes.

. 14h>16h Les pieds dans l’eau. Activité de pêche à pied à la plage de la Grande Conque.

À partir de 6 ans. Gratuit.

> DIMANCHE 25 MAI

11h>12h30 Sortie sur le Cap Némo, bateau à vision sous-marine avec Les Bateaux Agathois et en compagnie d’un guide naturaliste de l’Aire Marine Protégée.

Enfant (3-10 ans) 10€ Adulte 13€

Informations et réservations obligatoires auprès de la Maison de la Mer au 04 67 94 67 90.

Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 67 90

English : FÊTE DE LA NATURE AVEC LA MAISON DE LA MER

Discover the richness of nature through sea kayaking, conferences, photo rallies, fishing, boat trips…

German : FÊTE DE LA NATURE AVEC LA MAISON DE LA MER

Entdeckung des natürlichen Reichtums durch Kajakfahrten auf dem Meer, Konferenz, Fotorallye, Angeln zu Fuß, Bootsfahrt…

Italiano :

Scoprire la ricchezza della natura attraverso il kayak da mare, conferenze, raduni fotografici, pesca, gite in barca?

Espanol :

Descubra la riqueza de la naturaleza a través del kayak de mar, conferencias, rallyes fotográficos, pesca, paseos en barco..

