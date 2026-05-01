FÊTE DE LA NATURE AVEC L’ASSOCIATION TAKH CHEVAUX DE PRZEWALSKI TAKH Les Chevaux de Przewalski Hures-la-Parade

Hures-la-Parade

FÊTE DE LA NATURE AVEC L’ASSOCIATION TAKH CHEVAUX DE PRZEWALSKI

TAKH Les Chevaux de Przewalski Lieu-dit Le Villaret Hures-la-Parade Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 11:00:00

fin : 2026-05-21 18:30:00

Date(s) :

2026-05-21

La fête de la Nature à Takh se déroulera le 21 mai avec des animations gratuites l’après midi !

La fête de la Nature à Takh se déroulera le 21 mai avec des animations gratuites l’après midi !

Au programme

13h30: présentation des murs en pmierres sèches par ABPS

14h45 animation au jardin pédagogique découverte des chevaux de Przewalski par Takh

15h30 balade commentée sur la biodiversité du bâti caussenard par Copage .

TAKH Les Chevaux de Przewalski Lieu-dit Le Villaret Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie accueil@takh.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Fête de la Nature at Takh takes place on May 21, with free afternoon entertainment!

L’événement FÊTE DE LA NATURE AVEC L’ASSOCIATION TAKH CHEVAUX DE PRZEWALSKI Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-05-13 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes