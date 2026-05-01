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FÊTE DE LA NATURE AVEC L’ASSOCIATION TAKH CHEVAUX DE PRZEWALSKI TAKH Les Chevaux de Przewalski Hures-la-Parade

FÊTE DE LA NATURE AVEC L’ASSOCIATION TAKH CHEVAUX DE PRZEWALSKI TAKH Les Chevaux de Przewalski Hures-la-Parade

FÊTE DE LA NATURE AVEC L’ASSOCIATION TAKH CHEVAUX DE PRZEWALSKI TAKH Les Chevaux de Przewalski Hures-la-Parade jeudi 21 mai 2026.

Lieu : TAKH Les Chevaux de Przewalski

Adresse : Lieu-dit Le Villaret

Ville : 48150 Hures-la-Parade

Département : Lozère

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit Adulte

Hures-la-Parade

FÊTE DE LA NATURE AVEC L’ASSOCIATION TAKH CHEVAUX DE PRZEWALSKI

TAKH Les Chevaux de Przewalski Lieu-dit Le Villaret Hures-la-Parade Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 11:00:00
fin : 2026-05-21 18:30:00

Date(s) :
2026-05-21

La fête de la Nature à Takh se déroulera le 21 mai avec des animations gratuites l’après midi !
La fête de la Nature à Takh se déroulera le 21 mai avec des animations gratuites l’après midi !

Au programme

13h30: présentation des murs en pmierres sèches par ABPS
14h45 animation au jardin pédagogique découverte des chevaux de Przewalski par Takh
15h30 balade commentée sur la biodiversité du bâti caussenard par Copage   .

TAKH Les Chevaux de Przewalski Lieu-dit Le Villaret Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie   accueil@takh.org

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English :

The Fête de la Nature at Takh takes place on May 21, with free afternoon entertainment!

L’événement FÊTE DE LA NATURE AVEC L’ASSOCIATION TAKH CHEVAUX DE PRZEWALSKI Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-05-13 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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