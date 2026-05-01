FÊTE DE LA NATURE Bagnères-de-Luchon
FÊTE DE LA NATURE Bagnères-de-Luchon mercredi 20 mai 2026.
Bagnères-de-Luchon
FÊTE DE LA NATURE
ZONE DE BADECH Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 18:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Atelier pour apprendre à reconnaître les pollinisateurs avec démonstration d’un piège pour frelons asiatiques et à reconnaître les oiseaux à leur chant (balade autour du lac).
14 h reconnaître les pollinisateurs et les frelons asiatiques au-dessus du jardin des Chaussons de Luchon
Jeu de cartes, atelier.
16 h reconnaître les oiseaux à leur chant balade autour du lac de Badech ; paires de jumelles bienvenues. .
ZONE DE BADECH Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Workshop to learn how to recognize pollinators, with a demonstration of an Asian hornet trap, and how to recognize birds by their song (walk around the lake).
L’événement FÊTE DE LA NATURE Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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