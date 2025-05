FÊTE DE LA NATURE: BALADE AU COEUR DU GRAND SITE – Aniane, 24 mai 2025 07:00, Aniane.

Hérault

FÊTE DE LA NATURE: BALADE AU COEUR DU GRAND SITE Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

A l’occasion de la 19ème édition de la Fête de la Nature, une balade au coeur du Grand Site vous est proposé.

Au départ de la maison du Grand Site de France, empruntez la passerelle des Anges pour accéder au légendaire pont du Diable. Découvrez l’histoire et les légendes de ce site exceptionnel !

A l’occasion de la 19ème édition de la Fête de la Nature, une balade au coeur du Grand Site vous est proposé.

Au départ de la maison du Grand Site de France, empruntez la passerelle des Anges pour accéder au légendaire pont du Diable. Découvrez l’histoire et les légendes de ce site exceptionnel !

Inscription obligatoire. .

Aniane 34150 Hérault Occitanie

English :

On the occasion of the 19th Fête de la Nature, a walk in the heart of the Grand Site is proposed.

Starting from the Maison du Grand Site de France, take the Passerelle des Anges to the legendary Pont du Diable. Discover the history and legends of this exceptional site!

German :

Anlässlich der 19. Ausgabe des Fête de la Nature wird Ihnen ein Spaziergang im Herzen der Grand Site vorgeschlagen.

Gehen Sie vom Maison du Grand Site de France aus über die Passerelle des Anges zur legendären Teufelsbrücke. Entdecken Sie die Geschichte und die Legenden dieses außergewöhnlichen Ortes!

Italiano :

Nell’ambito della 19ª edizione della Fête de la Nature, passeggiate nel cuore del Grand Site.

Partendo dalla casa del Grand Site de France, percorrete la Passerelle des Anges per raggiungere il leggendario Pont du Diable (Ponte del Diavolo). Scoprite la storia e le leggende di questo sito eccezionale!

Espanol :

En el marco de la 19ª edición de la Fiesta de la Naturaleza, pasee por el corazón del Grand Site.

Partiendo de la casa del Grand Site de France, tome el Passerelle des Anges para llegar al legendario Pont du Diable (Puente del Diablo). Descubra la historia y las leyendas de este lugar excepcional

L’événement FÊTE DE LA NATURE: BALADE AU COEUR DU GRAND SITE Aniane a été mis à jour le 2025-05-20 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT