Fête de la nature Balade biodiversité de la nuit Route de Confolens Nanteuil-en-Vallée
Fête de la nature Balade biodiversité de la nuit Route de Confolens Nanteuil-en-Vallée mercredi 13 mai 2026.
Fête de la nature Balade biodiversité de la nuit
Route de Confolens Jardins de l’Argentor Nanteuil-en-Vallée Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !
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Route de Confolens Jardins de l’Argentor Nanteuil-en-Vallée 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91
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English :
Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!
L’événement Fête de la nature Balade biodiversité de la nuit Nanteuil-en-Vallée a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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