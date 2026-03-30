Fête de la nature Balade biodiversité en canobus Saint-Groux

Fête de la nature Balade biodiversité en canobus Saint-Groux vendredi 22 mai 2026.

Fête de la nature Balade biodiversité en canobus

Saint-Groux Charente

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !
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Saint-Groux 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 13 48 71 

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English :

Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!

L’événement Fête de la nature Balade biodiversité en canobus Saint-Groux a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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