Fête de la nature Balade biodiversité en canobus

Saint-Groux Charente

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !

.

Saint-Groux 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 13 48 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!

L’événement Fête de la nature Balade biodiversité en canobus Saint-Groux a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Destination Nord Charente