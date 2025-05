Fête de la nature balade botanique – Bibliothèque de Lamballe-Armor Lamballe-Armor, 16 mai 2025 18:00, Lamballe-Armor.

Côtes-d’Armor

Fête de la nature balade botanique
Bibliothèque de Lamballe-Armor
14 Rue Père Ange le Proust
Lamballe-Armor
Côtes-d'Armor

16 mai 2025 18:00

2025-05-16

Baladez-vous et observez les insectes pollinisateurs et les plantes mellifères à proximité de la bibliothèque de Lamballe-Armor (site de Lamballe), en compagnie de Benoît L’Hotellier, paysagiste de formation et auteur de plusieurs ouvrages.

Découvrez notamment un refuge à papillons aménagé par Lamballe Terre & Mer.

Sur inscription par téléphone

Intervenants Benoît l’Hotellier et Lamballe Terre & Mer .

