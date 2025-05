FÊTE DE LA NATURE BALADE CONTÉE – Gorges du Tarn Causses, 25 mai 2025 14:30, Gorges du Tarn Causses.

Lozère

Début : 2025-05-25 14:30:00

fin : 2025-05-25 18:30:00

2025-05-25

Au fil de cette belle randonnée de 6km, Nina, chargée de mission Natura 2000 au COPAGE, et Sophie, ethnobotaniste et conteuse, partageront leurs regards croisés sur la biodiversité des causses. Réservation obligatoire.

« En chemin de Nissoulogres à Tonnas découverte naturelle et culturelle des paysages du bord du causse »

Vous êtes invités à découvrir le monde caussenard entre la vie des hommes et la biodiversité typique qui cohabitent dans ces paysages pastoraux.

Au fil de cette belle randonnée de 6km, Nina, chargée de mission Natura 2000 au COPAGE, et Sophie, ethnobotaniste et conteuse, partageront leurs regards croisés

Avec Nina vous découvrirez comment est étudiée et gérée cette riche biodiversité caussenarde dans le cadre de Natura 2000 et des Mesures Agri-Environnementales.

Sophie partagera avec vous les témoignages d’anciens sur le causse à propos des cueillettes (lichens, lavande, champignons …) et vous contera quelques histoires pour faire résonner « l’esprit des lieux ».

Aspects pratiques

Prévoir de l’eau et de bonnes chaussures (faible dénivelé).

RDV à 14h30 avant l’entrée du village de Nissoulogres (panneau randonnée et poubelle blanche)

Durée 4 heures. .

Nissoulogres

Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 75 41 44 39

English :

On this beautiful 6km hike, Nina, Natura 2000 project manager at COPAGE, and Sophie, ethnobotanist and storyteller, will share their insights into the biodiversity of the Causses. Reservations required.

German :

Auf dieser schönen, 6 km langen Wanderung werden Nina, Natura 2000-Beauftragte der COPAGE, und Sophie, Ethnobotanikerin und Geschichtenerzählerin, ihren gemeinsamen Blick auf die Biodiversität der Causses teilen. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Nina, responsabile di Natura 2000 presso il COPAGE, e Sophie, etnobotanica e narratrice, condivideranno le loro conoscenze sulla biodiversità delle Causses in questa bella passeggiata di 6 km. È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

En este hermoso paseo de 6 km, Nina, responsable de Natura 2000 en COPAGE, y Sophie, etnobotánica y narradora, compartirán sus conocimientos sobre la biodiversidad de las Causses. Imprescindible reservar.

