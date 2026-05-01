Grignols

Fête de la nature Balade découverte à Grignols

Eglise Notre-Dame Grignols Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:45:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

L’association Plante ta Patte vous invite à une parenthèse enchantée dans le cadre de la Fête de la Nature 2026.

Venez explorer les richesses de notre flore locale et les secrets de la faune qui nous entoure. Au départ de l’église de Grignols, nous cheminerons ensemble pour une balade où la nature se raconte. Une immersion douce pour apprendre à observer le vivant, accompagnée de deux naturalistes professionnels, Enzo et Sébastien pour de riches explications et la conteuse Ambre Brucker pour écouter de jolies histoires au fil du chemin.

Vers 12h00, suivi d’un pique-nique auberge espagnole.

Équipement conseillé Chaussures de marche, eau et protection solaire.

Et si on prenait le temps d’écouter ce que la nature a à nous raconter ? Invitez vos amis et votre famille, c’est ouvert à tous.tes !

Inscription obligatoire. Places limitées. .

Eglise Notre-Dame Grignols 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 60 33 92 lafermedezra@gmail.com

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English : Fête de la nature Balade découverte à Grignols

L’événement Fête de la nature Balade découverte à Grignols Grignols a été mis à jour le 2026-05-19 par La Gironde du Sud