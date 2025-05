FÊTE DE LA NATURE BALADE DÉCOUVERTE BOTANIQUE – Quartier Solamoure Coueilles, 23 mai 2025 10:00, Coueilles.

Haute-Garonne

FÊTE DE LA NATURE BALADE DÉCOUVERTE BOTANIQUE Quartier Solamoure FERME DE SOLAMOURE Coueilles Haute-Garonne

Début : 2025-05-23 10:00:00

fin : 2025-05-23 12:00:00

2025-05-23

Dans le cadre de la Fête de la nature, le Conservatoire Espaces Naturels d’Occitanie propose une découverte des insectes de l’Espace Naturel Sensible (ENS) de la Ferme de Solamoure.

Ce site de coteau gascon de 24 hectares présente une diversité floristique et faunistique remarquable, associée à la conservation d’une mosaïque paysagère diversifiée, comprenant des prairies naturelles, des haies et des bois.

Découverte des Insectes de l’Espace Naturel Sensible de la Ferme de Solamoure, à Coueilles (Haute-Garronne)

Prévoir chaussure de marche et tenue adaptée à la météo.

Inscription auprès de Marc ENJALBAL (marc.enjalbal@cen-occitanie.org) et mathieu.pereira@cen-occitanie.org

Vous serez accueillis par un entomologiste et un chargé de gestion du CEN Occitanie, pour une présentation de cet Espace Naturel Sensible ainsi qu’une balade découverte de 2 heures, à travers les champs et les milieux naturels à la rencontre des insectes présents ce jour là … dont peut-être le Damier de la succise, un papillon protégé en France qui est bien présent ici. .

Quartier Solamoure FERME DE SOLAMOURE

Coueilles 31230 Haute-Garonne Occitanie emmanuelle.duckwitz@cen-occitanie.org

English :

As part of the Fête de la nature, the Conservatoire Espaces Naturels d’Occitanie is offering an insect discovery tour of the Espace Naturel Sensible (ENS) de la Ferme de Solamoure.

German :

Im Rahmen des Naturfests bietet das Conservatoire Espaces Naturels d’Occitanie eine Entdeckungstour zu den Insekten im Espace Naturel Sensible (ENS) de la Ferme de Solamoure an.

Italiano :

Nell’ambito della Festa della natura, il Conservatoire Espaces Naturels d’Occitanie propone una visita alla scoperta degli insetti nell’Espace Naturel Sensible (ENS) della Ferme de Solamoure.

Espanol :

En el marco de la Fiesta de la Naturaleza, el Conservatoire Espaces Naturels d’Occitanie propone una visita para descubrir los insectos del Espace Naturel Sensible (ENS) de la Ferme de Solamoure.

