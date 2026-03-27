Fête de la nature Balade découverte de rivière Empuré
Fête de la nature Balade découverte de rivière Empuré vendredi 29 mai 2026.
Fête de la nature Balade découverte de rivière
Mairie Empuré Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 18:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !
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Mairie Empuré 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91
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English :
Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!
L’événement Fête de la nature Balade découverte de rivière Empuré a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Destination Nord Charente