Fête de la nature Balade découverte des orchidées Route d’Aigre Tusson

Fête de la nature Balade découverte des orchidées Route d’Aigre Tusson mercredi 20 mai 2026.

Fête de la nature Balade découverte des orchidées

Route d’Aigre Maison du patrimoine Tusson Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 16:00:00

Date(s) :
2026-05-20

Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !
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Route d’Aigre Maison du patrimoine Tusson 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91 

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English :

Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!

L’événement Fête de la nature Balade découverte des orchidées Tusson a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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