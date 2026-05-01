FÊTE DE LA NATURE BALADE HERBORISTE Bretx

Bretx

FÊTE DE LA NATURE BALADE HERBORISTE

PLACE DE L’ÉGLISE Bretx Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Depuis de nombreuses années, le Comité des Fêtes & Loisirs de Bretx participe à La fête de la nature , en invitant le public à venir découvrir le paysage préservé du territoire communal.

Dans un décor bucolique, au cœur du territoire des Hauts Tolosans, Dorianne Herrera, une Brextoise passionnée par les plantes sauvages, vous embarque pour une balade familiale de 2 heures. Vous y découvrirez les plantes des campagnes utiles pour se soigner et pour se régaler. L’animatrice rappellera les règles de cueillette, pour garantir le respect des ressources et la sécurité des participants.

Dégustation de tisanes artisanales en fin de promenade !

Les modalités

Poussettes non adaptées (pensez aux portes bébé).

Se chausser convenablement (baskets ou chaussures de marche légère).

Marche plutôt tranquille, avec une pente à l’allée (la même dans l’autre sens au retour).

Prévoir de quoi se protéger du soleil ou de la pluie, de l’eau et éventuellement un bâton de marche.

Les petits plus

Des jumelles pour ceux qui en ont.

De quoi prendre des notes, même si un petit document souvenir récapitulatif sera distribué.

Inscription obligatoire à partir du 15/04.

Lors de votre inscription, merci d’indiquer le nombre de participants et l’âge des enfants, votre adresse email et votre numéro de téléphone.

Une fois votre inscription validée, vous recevrez un mail de confirmation ainsi que des détails pratiques pour profiter pleinement de cette animation. 0 .

PLACE DE L’ÉGLISE Bretx 31530 Haute-Garonne Occitanie contact@latelierherboriste.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For many years now, the Comité des Fêtes & Loisirs de Bretx has been taking part in La fête de la nature , inviting the public to come and discover the preserved landscape of the commune.

L’événement FÊTE DE LA NATURE BALADE HERBORISTE Bretx a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE