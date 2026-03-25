Fête de la nature Balade sur le sentier de la déesse Latone Lonnes
Fête de la nature Balade sur le sentier de la déesse Latone Lonnes dimanche 10 mai 2026.
Fête de la nature Balade sur le sentier de la déesse Latone
Parking place Rainaud Lonnes Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 11:00:00
fin : 2026-05-10 13:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !
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Parking place Rainaud Lonnes 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91
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English :
Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!
L’événement Fête de la nature Balade sur le sentier de la déesse Latone Lonnes a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Destination Nord Charente