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Fête de la nature Salle des fêtes de Bénouville Bénouville

Fête de la nature Salle des fêtes de Bénouville Bénouville samedi 23 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes de Bénouville

Adresse : 2 Rue de l'Aiguille de Belval

Ville : 76790 Bénouville

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Bénouville

Fête de la nature

Salle des fêtes de Bénouville 2 Rue de l’Aiguille de Belval Bénouville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

À l’occasion de la Fête de la Nature, Bénouville vous invite à une journée placée sous le signe du partage et de la découverte, le samedi 23 mai 2026. Au programme un troc des plantes pour échanger graines, boutures et conseils entre passionnés, puis une soirée d’observation des papillons nocturnes au Château de Bénouville, en présence d’un entomologiste. Un rendez-vous convivial pour célébrer la biodiversité et mieux connaître la nature qui nous entoure.   .

Salle des fêtes de Bénouville 2 Rue de l’Aiguille de Belval Bénouville 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 00 71 

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English : Fête de la nature

L’événement Fête de la nature Bénouville a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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