Locmaria-Plouzané

Fête de la nature Ciné-débat

Locmaria-Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 20:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Ils vivent dans l’indifférence générale, ou plutôt ils s’adaptent à notre expansion permanente, nos odeurs et nos bruits. Ils sont aux portes de chez nous, se terrent, stressent et passent leur temps entre la recherche de nourriture et l’évitement.

Parfois, ils essayent de s’accoupler, de vivre tant bien que mal.

Nous n’avons plus aucune considération pour les animaux sauvages ! Au mieux de l’ignorance ou de la curiosité stupide, au pire… l’extermination !

Ils ne sont qu’un frein à notre développement économique, touristique, nos loisirs…

Ce film est leur voix, leur beauté, une mince attention, un avenir durable !

Projection suivie d’une discussion avec le réalisateur Franck Gicquiaud et Chloé Thébault, chargée de projet biodiversité à Pays d’Iroise Communauté. .

Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 2 98 38 45 82

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English :

L’événement Fête de la nature Ciné-débat Locmaria-Plouzané a été mis à jour le 2026-04-24 par OT IROISE BRETAGNE