Fête de la nature Concours photo – Saint-Jean-d’Angély, 21 mai 2025 07:00, Saint-Jean-d'Angély.

Charente-Maritime

Début : 2025-05-21

fin : 2025-05-25

2025-05-21

Captez paysages, faune, flore et tentez votre chance pour remporter l’un des prix mis en jeu.

Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine emmanuelle.lussier@angely.net

English :

Capture landscapes, fauna and flora and try your luck at winning one of the prizes on offer.

German :

Halten Sie Landschaften, Fauna und Flora fest und versuchen Sie Ihr Glück, um einen der ausgelobten Preise zu gewinnen.

Italiano :

Catturate il paesaggio, la fauna e la flora e tentate la fortuna di vincere uno dei premi in palio.

Espanol :

Capture el paisaje, la fauna y la flora y pruebe suerte para ganar uno de los premios que se ofrecen.

