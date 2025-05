Fête de la nature Conférence « Les coulisses du chantier ACACI » – Soulaines-Dhuys, 22 mai 2025 19:30, Soulaines-Dhuys.

Aube

Début : 2025-05-22 19:30:00

fin : 2025-05-22 21:30:00

2025-05-22

A l’occasion de la fête de la nature, l’Andra vous convie à la conférence « Les Coulisses du chantier ACACI »

Vincent Letellier de l’ONF et Emmanuel Hance de l’Andra vous expliqueront en détails en quoi consistent les contributions et les mesures réalisées dans le cadre de ce chantier Acaci. Ils témoigneront sur leurs rôles respectifs, leurs missions et la manière dont chacun a répondu aux exigences spécifiques.

Ce temps d’échange sera l’occasion de mettre en lumière les solutions innovantes, parfois inédites, mises en œuvre pour respecter les engagements pris.

Pourquoi les expertises de l’ONF ont-elles été sollicitées ? Quels défis ont-ils relevés . En quoi certaines actions ont-elles constitué des premières ? Autant de questions et bien d’autres encore auxquelles répondront Vincent Letellier et Emmanuel Hance et montreront ainsi la richesse d’un chantier fondé sur la coopération, l’engagement et la capacité à se réinventer.

Acaci consiste à augmenter la capacité de stockage autorisée du Centre industriel de regroupement, d’entreposage et de stockage (Cires) sans augmenter la surface totale de la zone de stockage. Pour cela, l’Andra va aménager une tranche de la zone de stockage déjà existante mais qui était utilisée jusqu’à présent comme aire de dépôt des terres excavées des alvéoles. Ces terres vont être transposées sur une zone jouxtant le Cires. L’Andra a procédé au déboisement de cette parcelle fin 2024. Tout au long de ces travaux, un écologue de l’ONF (Office national des forêts) s’est assuré du respect des mesures de réduction et le cas échéant de la sauvegarde des amphibiens.

BP7

Soulaines-Dhuys 10200 Aube Grand Est +33 3 25 92 33 04 comm-centresaube@andra.fr

